„Vallalise kaunitari“ Kaspar valmistub elu tähtsamaks päevaks: romantiline ja armas väike pulm

„Teeme juuni alguses väikesed pulmad ainult oma peredega minu vanemate koduhoovis,“ paljastab Kaspar. „Romantiline ja armas väike pulm. Kui ajad kunagi paremaks lähevad, võime suure pulmapeo ka teha, aga minu arvates on pulmapidu mõeldud ikka teistele inimestele.“ Kaspar ütleb, et nad kumbki Pillega alkoholi ei tarbi ja terve öö möllata nagunii ei jaksa.

„Prioriteedid on muutunud perekesksemaks ja oluline on, et meie inimesed oleks kohal ja tunneksid kõik ennast hästi,“ sõnab Kaspar.

Kohtumine kaaslasega

Tõsielusaates tuntuks saanud masseerija Kaspar Rooni kinnitas kuuldusi uuest silmarõõmust möödunud aasta juulis. „Mida rohkem uute inimestega tutvusin, seda rohkem tundsin, et nii head klappi kellegi teisega ei ole,“ tõdes armunud Kaspar toona Elu24-le.

Kaspar tutvus oma praeguse kaaslasega Tinderi kohtingusaidil, kuid suhe ei olnud alguses tõsine. „Vallalise kaunitari“ saate ajal suhtlesid nad veel edasi, kuid jäid sõpradeks. Mõni aeg hiljem sai Kaspar aru, et on leidnud oma armastuse: „Tal on olemas kõik väärtused, mida naises hindan.“

Kaspar teadis oma uut silmarõõmu Pillet juba ammusest ajast, kui käis temaga samas koolis. Mees (taas)leidis naise Tinderist, kuid ka siis ei olnud kumbki pool valmis püsisuhteks ning läks veel aega, kuniks teineteisele öeldi igas aspektis jah. Kaspar ja ta elukaaslane Pille teatasid lapseootusest ja kihlusest möödunud aasta suvel. Selle tarbeks käisid nad imearmsal fotosessioonil. Paari esimene ühine laps, pisitütar Lenna, sündis nende perre möödunud aasta 7. septembril.

„Ma loodan, et olin piisavalt toeks Pillele. Ta oli nii tubli! Laps tuli kolme pressiga. Uskumatult kiiresti. See oli möödas enne kui aru sain. See emotsioon – ma lihtsalt lahistasin nutta. Ma ei saanud midagi muud teha, kui lihtsalt nutsin ja vaatasin. Mul ei tulnud ühtegi sõna suust välja tükk aega. Olin nagu puuga pähe saanud,“ jagas Rooni toona oma esimesi emotsioone sotsiaalmeedias.