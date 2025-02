Sisulooja Anita Sibul pääses New Yorgi moenädala sõudele: ma ei suuda uskuda, et ühele Eesti influencer’ile selline võimalus anti

Anita räägib Kroonikale, et New Yorgi moenädal algas tema jaoks võimsalt. Moenädala alguspäeval 6. veebruaril oli ta olnud veel Floridas, kuid ärkas kell 3 öösel üles, et lennujaama minna ja New Yorki lennata. Seal ootas teda juba kell 13 esimene moesõu.