Tulevasuvise õllepeo juured ulatuvad 90date algusse

Üks kahtlemata menukamaid ööelu kohti Tallinnas oli 1990ndatel Tallinna Linnahallis tegutsenud Lucky Luke. Ametlikult kandis restoran/ööklubi nime Lucky Luke’s Saloon and Gambling, kuid inimestele jäi see meelde kõige paremini „lakaluugi“ nime järgi. Lucky Luke oli päeval salooni tüüpi restoran, mis ühtlasi pakkus esimesena Eestis Tex Mex toitu.

Öösel aga sai lokaalist ööklubi, kus õhtu alguses mängisid tihti bändid, ning hiljem DJd, kes poole ööni rahvast hullutasid. Lucky Luke oli esimene koht Eestis, mis tähistas Halloweeni ja St. Patricku päeva, kuid oma eraldiseisva brändiga toimunud menuüritusteks said härjasöömispidu ja õllepäevad. Ja just Lucky Luke’i õllepäevadest kasvas hiljem välja Eesti iseseisvusaja üks suurimaid festivale Õllesummer.

Lucky Luke’i hiilgeaegadel oli selle programmijuht Lauri Viikna, kes ütleb, et Lucky Luke ei olnud eesrindlik ainult maailmaköögi ja rahvusvaheliste tähtpäevade tutvustamise poolest, vaid loodi ja korraldati ka erinevaid uusi üritusi, millel oli oma bränd. Õllepäevad toimusid Lucky Luke’is suviti ja nende puhul ei olnud rõhk mitte ainult õlle joomisel, kuid ka õllekultuuri tõstmisel. Need olid Eestis esimesed õllefestivalid üldse, mida ei olnud varem korraldatud.

„Eks õlu oli selline joodikute ja parmude jook, õllekultuur oli hästi madal. Püüdsimegi nende üritustega seda kultuuri parandada. Kuna need õllepäevad olid esimesed, ja mina nad korraldasin, siis edaspidine oli see, et kuna need läksid väga hästi, siis Riho Rõõmus tegi Kadriorus ürituse „Õllesimman,“ lausub Viikna.