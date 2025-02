Robert Linna avameelselt abielust: mingil kummalisel kombel hoiab arvamuste erisus meid koos. Tekib sädet ja vestlusi

KLAAS ON PIGEM POOLTÄIS KUI POOLTÜHI Roberti sõnul on ta üsna optimistlik ja positiivne inimene. Ta on suutnud elus ära õppida ühe olulise asja – teda väga ei huvita, kui keegi midagi halvasti ütleb või arvab.

FOTO: Tiit Blaat | Delfi Meedia