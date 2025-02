„Jaam kahele“ alustab täna! Taavi Libe vestleb Andrei Zevakiniga nii muusikast, poliitikast kui ka isarollist

„Mind ennast paeluvad pikad intervjuusaated väga ja mulle teeb tohutult rõõmu, et TV3 on otsustanud anda võimaluse sellisele vestlussaate formaadile, mis viitab teleajaloo kõrgajastule, kui inimeste tähelepanu võitmiseks polnud vaja välkkiiret montaaži, kellasid ning vilesid, vaid piisas usaldusväärsest, aga köitvast vestlusest,“ tunneb Taavi Libe heameelt.

Õhtuses „Jaam kahele“ avasaates on külas Andrei Zevakin. kellega räägitakse nii lapsepõlvest, poliitikast, pereloomisest, isarollist kui ka loomulikult muusikast. „Kuna meil on aega, tunnevad külalised end mugavalt, ei kiirusta, avavad end tavalisest rohkem. Teemad on päriselt olulised, näidates uutest külgedest nii intervjueeritavaid kui ka mind ennast,“ selgitas saatejuht tänases Star FM hommikuprogrammis.

Taavi Libe jaoks on „Jaam kahele“ uus ja põnev väljakutse: „Vaieldamatult vajab sellise saate juhtimine teistsugust häälestust ja pingevälja tekitamist, kui on välireportaaž või 7-minutiline diivaniintervjuu, ent leian, et mul on elu- ja töökogemust kuhjunud just piisavalt, et seda pähklit - loodetavasti edukalt - purema hakata.“