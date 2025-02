Tänaõhtusesse Eesti Laulu proovi võttis üks favoriite Tommy Cash kaasa ka oma kallima Polina Gribanova, keda muusik avalikkusele tavaliselt ei näita. Samuti selgus ka see, et Cash ei jaga teiste artistidega riietusruumi, vaid tema riietusruum on täiesti eraldi ja see asub lava all olevas sviidis.