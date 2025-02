Elon Musk sai 13. korda isaks? Noor naine väidab, et sünnitas talle lapse

Ta kirjutas sellest Xis. „Viis kuud tagasi tõin siia maailma uue beebi. Elon Musk on tema isa,“ märkis ta. Ta ütles, et pole lapse sünnist varem rääkinud, kuna tahtis, et lapse privaatsus oleks tagatud ning ta poleks kuidagi ohus. Ta viitas, et pidi seda siiski tegema, kuna muidu oleks tabloidmeedia ise uudise avaldanud.

„Ma kavatsen lasta me lapsel kasvada normaalses ja ohutus keskkonnas,“ jätkas naine. „Sel põhjusel palun, et meedia austaks meie lapse privaatsust.“

Ashley St. Clairi kohta pole palju teada. Kui näiteks Briti tabloid The Sun kirjutas, et ta on 26aastane, siis New York Post märkis, et 31. Musk ise on 53.

The People kirjutab, et naine on kirjanik. Ühtlasi on ta aktiivne konservatiiv. Tema tuntuim kirjutis olla lasteraamat „Elephants Are Not Birds.“ Sealgi kantakse edasi konservatiivseid ja kristlikke väärtusi.

Näiteks mullu kevadel osales ta meeleavaldusel, mille teravik oli suunatud Joe Bideni administratsiooni pihta seoses illegaalsete immigrantidega.

Musk ise pole avalikult kinnitanud, on ta lapse isa või mitte.

Seni oli tal teadaolevalt 12 järeltulijat. Abielust Justine Wilsoniga sündis kuus last. Neist esimene suri kahjuks 10 nädala vanuselt. Claire Boucheriga on Muskil kolm last, Shivon Zilisiga samuti. Muski ja Zilisi kolmanda lapse sünnitas mullu surrogaatema.