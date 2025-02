FOTOD | Eurovisioni megatäht on Unibet Arenal! Käärijä tuli Tommy Cashi toetama

Kaks aastat tagasi Eurovisionil teise koha saanud Käärijä on ka sotsiaalmeedias olnud vägagi vokaalne Cashi toetaja. Eesti Laulu tarbeks sõitis ta Tallinnasse kohale ja on tänast õhtut nautimas Cashiga green roomis. On teada, et Eesti Laulu favoriit on võistluse tarbeks rentinud Unibet Arenal oleva sviidi, võib oletada, et pauside ajal puhkab Käärijä just seal.