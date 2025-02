FOTOD | Elisa Kolk poetas Eesti Laulu finaalis pisara, kui laulis teda sõbrannaga petnud ekskallimast

Lauljanna Elysa võistleb Eesti Laul 2025 konkursil looga „The Last to Know“, mis on tema jaoks ülimalt isiklik. Oma tänases Eesti Laulu esinemises andis Elysa endast kõik ja tõi oma hingelise loo suure publiku ette. Esinemise lõpus poetas Elysa lausa pisara - just nii emotsionaalne oli tema jaoks see lugu.