Tommy Cash pani kriitikud Eesti Laulu järel paika: ma lähen Eurovisionil võidu järgi! Ma tean, mis mängu me hakkame mängima

Cash tunnistas pressikonverentsil, et pidi Eesti Laulu finaali eel tegema tarku otsuseid. Ta ei saanud aru, kas kodumaine ajakirjandus ootab tema võitu või on kõik suur näitemäng. „Siin võis tulla suur võit või suur kaotus, sest ma ei saanud aru, kas meedia on minu poolt või minu vastu. Nad mängisid seda, kas mind üles ehitada või mind hävitada. See oli väga huvitav,“ sõnas artist võidujärgsel pressikonverentsil.