VIDEO | „Minu unistus jäi jälle täitmata.“ Eesti Laulu hõbemedalistid Andrei ja Karita võitlesid pärast finaali pisaratega

„Ma olen esimest korda elus lava peal, ma laulan esimest korda ja ma saan Eesti suurimal lauluvõistlusel teise koha!“ rõõmustab Karita oma eduka debüüdil üle. „See on hullumeelne! Kas te saate aru, rahvas?! Ma ei saa olla pahane. Tommy Cash on Tommy Cash,“ kirjeldab lauljanna oma vahetuid emotsioone.

Andrei on temaga võrreldes vaoshoitum. Ta on väga tänulik oma elukaaslasele Karitale, kelleta ta tänavusel Eesti Laulul poleks finaali pääsenud. „Ilma Kellita ma siin ei seisaks. Kelli tegi selle nelja kuu jooksul reaalselt kõik, et olla... See, mis te nägite, oli viimase nelja kuu töö.“ Andrei kiitis Kellit, et ta võttis ette suure väljakutse - esineda esimest korda ja seda Unibet Arenal mitmetuhande inimese ees.