Genka kritiseerib Tommy Cashi? „Meil püsib see Ida-Euroopa naljamuss geenides veel mitu generatsiooni.“

50-aastane räppar postitas täpselt südaööl X’i säutsu, mille sisu võib tõlgendada mitmet moodi. Samas on aru saada, et tegemist on torkega Eesti Laulu võitnud Tommy Cashi suunas. „Meil ikka püsib see Ida-Euroopa naljamuss geenides veel mitu generatsiooni. Ilmselt sama kaua kuniks viimane hruštšovka ära laguneb,“ kirjutas Genka viidates kunagise Moskva peaarhitekti Vitali Lagutenko projekti järgi ehitatud elamutele.

Laupäeva hilisõhtul Eesti Laulul triumfeerinud Tommy Cash on oma karjääri vältel proovinud rahvusvaheliselt tuntuks saada tänu oma Ida-Eurooplase kuvandile. Just tema läbilöögi algusaastatel kasutas ta oma muusikas ja visuaalides vene kultuuriga seotud seoseid. Viimastel aastatel on ta aga natuke kaugenenud sellest.

Veebruari alguses kirjutas Eesti Ekspress, et kümme aastat tagasi alguse saanud dokfilm Tommy Cashist ei jõudnudki kuhugi. Antud linateos pidi algselt olema seotud Cashi läbilöögiga meie idanaabrite juures, kuid lõpuks kadus artistil antud projekti vastu huvi ära. „Lisaks, maailmas toimuva tõttu ei kuulu Venemaa ammugi enam minu huviorbiiti. Seega läks väga hästi, et see projekt välja ei tulnud,“ sõnas Cash Eesti Ekspressile. Tema viitest on aru saada, et ta on teadlikult idanaabritega seonduvast kaugenenud.