VIDEO | Eesti Laulul kolmandaks tulnud An-Marlen enda esitusest: tunnen, et sain oma südamelt kõik ära öeldud

Pärast Eesti Laulu lõppu ei olnud An-Marlenile veel päriselt kõik toimunu kohale jõudnud, kuid ta oli tänulik ja teda valdas pingelangus. „Südamest tunnen, et ma andsin endast kõik ja et saada sellist vastukaja rahvalt ja kuulajatelt on lihtsalt meeletult tore,“ muljetab ta pärast finaali.