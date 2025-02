VIDEO | Napilt Eesti Laulu superfinaalist välja jäänud Janek: arvan, et siin vedas mind alt tuntus

Pärast finaalsaadet ei jäänud Janek kurvastama, vaid rõõmustas saadud kogemuse üle. „Tunne on ikkagi hea. Ma ju lootsin, et võiks minna paremini kui eelmine kord. Eelmine kord oli viies koht, seekord neljas koht,“ räägib Janek.

Ta lootis kolme parima sekka saada, kuid pidi rinda pistma Andrei Zevakini, An-Marleni ja Tommy Cashiga. „Ma arvan, et siin vedas mind alt tuntus. Ma olen ikkagi nendega võrreldes väga-väga tundmatu ja uus tulija. Ma arvan, et selline asi tegelikult loeb väga-väga palju,“ tõdeb Janek.

Ta tõi välja, et žürii oli talle kõrgeid punkte andnud. „Kolmas koht - see on ikkagi ulme,“ kommenteerib ta sealt saadud punktiskoori.

Tähendab seekord superfinaalist väljajäämine seda, et Janek tuleb Eesti Laulule tagasi ja jõuab sinna? „Kolmas kord on kohtuseadus. Loodame, et järgmine kord ma juba saan Eurovisionile ka. Ma armastan seda riiki, mulle väga meeldib laulda ja ma tean, et inimesed hindavad mu muusikat, mu häält. Ma tahan väga seda riiki väärikalt Eurovisionil esindada ja Eestit kusagile mujale tulevikus viia,“ lausub ta.