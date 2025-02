„Olen endiselt vallaline ja ise armastust täis!“ Elysa kummutab kõlakad väidetavast uuest suhtest

Hingelise looga „The Last To Know“ Eesti Laulu finaalis üles astunud Elysa ehk Elisa Kolk sõnas pärast lauluvõistlust, et saab ühe peatüki enda elus nüüd viimaks sulgeda. Kuidas on lood aga tema isikliku eluga, mille kohta olid Kroonikani saabunud vihjed, et tema südamesse on pugenud uus kallim?