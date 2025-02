Kiskus teravaks! Joosep Järvesaar Tommy Cashi konkurentidest Eesti Laulul: teised tundusid tema kõrval külakõrtsu lauljad

Cash rõõmustas, et saab nüüd ellu viia kõik selle, mis ta on välja mõelnud. Mis see täpsemalt on? Selle osas jäi muusik salapäraseks. „Ma ei saa rääkida. Ma natuke hakkan välja rääkima, sest nüüd me võistleme teiste riikidega. See on päriselt võistlus. Meil ei ole võib-olla nii suuri rahasid taga nagu on võib-olla Rootsil või teistel suurematel riikidel. Aga uskuge mind, me teeme väga palju müra,“ jättis Cash salapära õhku. Ta lisas, et Eesti peab Eurovisioni võitma.