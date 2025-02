Jan Uuspõld emotsionaalselt teda pankrotti viinud jaburast olukorrast: tõstan käed üles ja ei joo ennast täis

Pühapäevases „Hommik Anuga“ saates oli külas Jan Uuspõld, kel peagi tulemas välja uus film. Tema aasta algas aga tõsisel noodil - näitlejal on eraisiku pankrot. Muuhulgas tähendab see talle seda, et teinekord peab Jan poest väljuma ilma kaubata, kuna tema pangavahendid ostutehingut teha ei luba.