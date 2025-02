FOTOD | Tartusse Rahu silla all tekkis hiljuti skandaali sattunud Sass Hennot kujutav grafiti

Eile õhtul postitati aruteluplatvormile Reddit foto Tartusse Rahu silla alla tekkinud grafitist, kus kujutatud möödunud nädalal skandaali sattunud kirjanikku Sass Hennot. Kroonika fotograaf käis täna grafitiga lähemalt tutvumas. Sass Henno on kujutatud seal mustvalgetes toonides. Oma olemuselt näeb grafiti välja nagu mõni PDF-fail arvutis. Grafiti ülaosas on punasel taustal kirjas tähed PDF ning Henno pildi alla on kirjutatud „sasshenno.pdf“, mis viitab faili nimele.