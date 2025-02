KLÕPS | Juba nii suur! Tanja Mihhailova-Saar tähistas poja sünnipäeva

Tanja rääkis veidi üle kahe aasta tagasi Kroonikale, kuidas poeg tema elu mõjutanud on. Lauljanna tunnistas, et lapse saamine on tema elu drastiliselt muutnud. „Ma sain aru, kui isekas olin varem kõik need aastad,“ rääkis ta. „Oma aega ja tähelepanu väikse inimesega 24/7 jagada on hoopis teistmoodi.“