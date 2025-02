Kontsert jäi ära! Üle aastate taas tuurile läinud Shakira sattus ootamatult haiglasse

Äsja maailmaturneega alustanud Shakira (48) sattus haiglasse ning oli seetõttu sunnitud ära jätma pühapäevase esinemise Peruus. Lauljatar andis ka sotsiaalmeedias teada, et kontsert Limas jääb ära, sest ta on kõhuprobleemidega haiglas. „Minu eest hoolitsevad arstid andsid teada, et ma ei ole valmis täna õhtul kontserti andma,“ kirjutas Shakira oma Instagrami story’s nii inglise kui hispaania keeles.

„Mul on väga kahju, et ma ei ole võimeline lavale tulema. Olen pikisilmi oodanud taaskohtumist oma imeliste Peruu fännidega,“ seisis postituses. Shakira lisas, et ära jäänud kontsert lähitulevikus siiski toimub. Ta märkis, et tema meeskond teeb kontserdikorraldajaga tihedat koostööd, et ajakava muuta.