Torge Elisa Kolgi suunas? „Telehommikus“ viidati korduvalt Eesti naislauljale, kes on tuntud fotode töötlemise poolest

„Ma tahaks loota, et päris nii paljud mitte,“ sõnas Merilin Mälk. Merilini sõnul võib piltide töötlemiseks kasutatav rakendus FaceApp rikkuda ära selle, kuidas inimene end näeb. „See on minu arvates ohtlik!“ sõnas ta. Sotsiaalmeediaplatvormidel aktiivne lauljatar sõnas, et fototöötlust on nüüd on juba keeruline tuvastada, sest seda on keeruline tähele panna. „Neid asju on tegelikult varjatult ka, aga ikka kasutavad, ma olen selles täiesti kindel.“