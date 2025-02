„Ma sain neist pisaratest aru.“ Eurovisioni eksperdile Olavi Pihlamäele valmistas üllatust kõrge koha saanud artist

Suure üllatuse valmistas Pihlamäele Andrei Zevakin, kes esines koos kallima Karitaga. „Ma arvan, et tema häältesaagi juures oli ikka väga oluline see, et ta on meedias erakordselt tuntud inimene. Ta võtab sõna kõikides asjades, teda on kogu aeg näha – see kindlustas selle teise koha. Ja ma sain neist pisaratest aru, et ta tegelikult ikka rihtis esimest kohta, aga ega mitte midagi pole teha. Kui torm tuleb, siis tormi vastu nimega Tommy Cash ei saa mitte midagi teha,“ kirjeldas ta lõbusalt.