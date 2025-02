Vägev! Post Malone vallutab Euroopa: superstaar annab suurkontserdi Baltikumis

Post Malone on tuntud erinevate žanrite omavahelise kokkusulatamise ja erakordse lavalise karisma poolest. On isegi öeldud, et ta on moodsa kontserdielamuse suisa ümber defineerinud. Nüüd saavad Euroopa fännid seda omal nahal kogeda, kui artisti turnee jõuab 11ssee Euroopa linna, sealhulgas ka Leetu.

Post Malone on saavutanud üheksa korda teemantstaatuse ja teda on nomineeritud ka Grammydele. Kontsertturnee viib Post Malone’i Prahast Lissabonini, tehes 21. augustil peatuse Kaunases, et üles astuda Darius & Girėnase staadionil. Malone lubab, et esitab „The Big Ass World Tour“ raames oma suurimaid hitte, fännide lemmikuid, aga ka uusi lugusid albumilt „F-1 Trillion“, mis tuli välja möödunud aasta augustis.

Albumiga „F-1 Trillion“ debüteeris Post Malone kantrižanris, see vallutas välja tulles kohe muusikaedetabeli Billboard 200 tipu. Plaat saavutas ka just Grammy nominatsiooni kategoorias „Parim kantrialbum“. Albumilt on pärit näiteks hittsingel „I Had Some Help“ (koos Morgan Walleniga), mis püsis „Billboard Hot 100“ edetabelis esikohal kuus järjestikust nädalat. Sama lugu jõudis ka võtta endale esikoha „Billboard Songs of the Summer 2024“ edetabelis ning see esitati Grammyle kategooriates „Parim kantrilugu“ ja „Parim kantriduo“.

Eesti fännide lähim võimalus globaalset superstaari Post Malone’i oma silmaga näha ja oma kõrvaga kuulda on tänavu 21. augustil Leedus, Kaunase Darius & Girėnase staadionil. Piletite eelmüük Live Nation kontsertklubi liikmetele algab 20. veebruaril kell 12. Üldine piletimüük algab 21. veebruaril kell 12 Piletilevi veebilehel ja müügipunktides.