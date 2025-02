Piletimüük on avatud! Pärnu festival Beach Grind võõrustab sel suvel üht läbi aegade edukaimat räpparit

Selle aastaste aukülaliste seas on Wiz Khalifa (USA), Lost Frequencies (BEL), Elderbrook (UK), Sub Focus (UK), Salvatore Ganacci + Tommy Cash (SWE/EE), nublu ja Pärnu linnaorkester, Chris Avantgarde (GER), Camo & Krooked (AUT) ja väga paljud teised. Piletid tulid müügile reedel, 21.02 kell 10.

Suve üks oodatuimaid muusikasündmusi toimub traditsiooniliselt Pärnu Rannapargis ja Villa Ammende aias. Festivalikülalisi ootavad juba kolm tuttavat lava – pealava, Grindi lava ja maagilise atmosfääriga Ammende lava, et publikuni jõuaks mitmekesine muusikaprogramm ja unustamatud hetked.

Beach Grind 2025 peaesinejaks on räpiuniversumi superstaar Wiz Khalifa, kelle hitid „Black and Yellow“, „We Dem Boyz“ ja kõikvõimalike auhindadega pärjatud „See You Again“ on vallutanud edetabelite esikohad üle maailma. Wiz on mitmekordse plaatinastaatusesega artist, Grammy ja Kuldgloobuse nominent, kes sai laiemale üldsusele tuttavamaks 2011. aastal oma kolmanda stuudioalbumiga „Rolling Papers“. Tänaseks pole olemas paika, kus tema muusika kõlanud ei oleks.

Wiz Khalifa on tuntud ka mitmekülgsete koostööde ning erinevate muusika- ja äriprojektide poolest, sealhulgas populaarse mobiilirakenduse ja auhinnatud džinni loomisega. Tema hiljutine album „Multiverse“ on samuti pälvinud laialdast tunnustust. Hiphopi fenomen astub esmakordselt Eestis üles.

Sel aastal püüab kindlasti paljude muusikaarmasrajate tähelepanu ka Belgia DJ ja produtsent Lost Frequencies. Tema ülemaailmne läbimurdehitt „Are You With Me“, mis andis uue elu Easton Corbini kantriklassikale, segades selle sujuvalt popi ja tantsumuusika elementidega, tõi talle ulatusliku rahvusvahelise tunnustuse. Lost Frequencies on oma karjääri jooksul kogunud mitmeid auhindu, sealhulgas tõusnud top 100 DJ edetabelis kõrgetele kohtadele. Mees on koostööd teinud artistidega nagu Calum Scott, James Arthur, Netsky, Bastille, David Kushner jpt.