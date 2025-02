Sanna Marini koju kippunud mees polnud määratud lähenemiskeeluga rahul ja kaebas otsuse edasi

Mehele määratud lähenemiskeelu tingimused keelavad tal Mariniga kohtuda või temaga ühendust võtta, samuti Marinit jälgida või jälitada. Politsei on kehtestanud mehele ajutise lähenemiskeelu ka varem, mistõttu rahuldati Marini hiljutine lähenemiskeelutaotlus täies ulatuses. Algul kahtlusalune eitas, et ta on endise peaministri kodu läheduses käinud. Siiski tunnistas ta hiljem, et viibis selles piirkonnas seetõttu, et tundis huvi kohaliku arhitektuuri vastu.