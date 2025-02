Mart Normet Tommy Cashist: ta oleks võinud laval ka lihtsalt seista ja oleks ikka võitnud pika puuga

„Tommy Cash oleks võinud laval ka lihtsalt seista ja oleks ikka võitnud pika puuga. Ta oleks võinud teha ükskõik mida ja me oleks selle kõik ära ostnud, sest tema krediit oli juba nii suur ja see on jätkuvalt tohutult suur,“ tõdes Normet ja märkis, et Cashi number ei olnud siiski kõige tugevam.

Normet on veendunud, et Cashi kõige suurem trump on tema olemus ja see, mida Cash sotsiaalmeedias teeb. Normeti sõnul suudab Cash kõmu tekitada. „Juba praegu võib öelda, et Eesti on üks Eurovisioni võitjatest. Juba ainuüksi fakt, et Cash sinna läheb, teeb meid suuremaks, see on kindel,“ lisas ta.