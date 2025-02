NOËP sai 10-aastaseks. „Ei ole sellist tunnet, et see praegu lõpp-punkt oleks“

Andres Kõpper on NOËPi artistinime alt juba kümme aastat muusikat loonud. Kuigi Kõpper tulevikku ette ennustada ei suuda, siis muusika tegemist lõpetamas ta veel ei ole. „Endal ei ole sellist tunnet, et see praegu lõpp-punkt oleks. Ma loodan, et ei ole,“ lausus ta.

NOËPi looming on aastatega leidnud tee ka välismaalaste südametesse. Tema number üks kuulajaskond asub hoopis Saksamaal. Eestlastest fännibaas on suuruselt alles viiendal kohal.

2023. aastal, poolteist aastat tagasi andis NOËP Tallinnas staadionikontserdi – siiani on ta ainus, kes seda teinud on. Võimsal kontserdil oli kohal pea 14 000 inimest. Artist tõdes, et kui ta sellele tagasi vaatab, siis tekib tal lahe ja nostalgiline tunne sisse, ent uut staadionikontserti tal praeguse seisuga plaanis korraldada ei ole.

Küll aga tähistab NOËP 10. tegutsemisaastat Tallinnas Krulli kvartalis. „Minu eesmärk on teha selline kontsert, mis võtab inspiratsiooni nii algusaastatest ning oleviku NOËPi saundist, kuid annab maiku ka sellest, mis on tulemas,“ on muusik kontserdi tutvustanud.