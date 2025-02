KLÕPS | Pole aastatega grammigi muutunud! Kim Kardashian avaldas haruldase fotomeenutuse oma lapsepõlvest

Seriaalist „Keeping Up With the Kardashians“ tuntuks saanud Kim Kardashian (44) postitas Instagrami meenutuse lapsepõlvest. Pildil poseerib 14-aastane Kardashian punastes, valgete täppidega bikiinides. Noor daam nõjatub fotol enesekindlalt piirde najale, taustal rohelised taimed. Pildi pealkirja lisas tõsielustaar aastaarvu, mil foto on jäädvustatud – 1994. Kim Kardashian on sündinud 1980. aastal.

See, et Kardashian on fotol vaid 14-aastane, kummastas ka tema Instagrami jälgijaid. „Ta on 14 siin?“ kommenteeris üks jälgija tema Instagrami postituse alla. „Kui ma olin 14, siis ma ei näinud kaugeltki mitte selline välja,“ oli ka teine Kardashiani jälgija nähtust šokeeritud. „Kaunis siis ja kaunis nüüd,“ kiitis kolmaski. Kimil on Instagrami platvormile kogunenud 358 miljonit jälgijat.

Kim Kardashianil on skandaalse räppari Kanye Westiga neli ühist last: North, Saint, Chicago ja Psalm. Paar lahutas abielu 2021. aastal. Peale seda abiellus Kardashiani endine abikaasa Kimile äravahetamiseni sarnase modelli Bianca Censoriga. Nad jõudsid abielus olla ligi kaks aastat. Mõni päev tagasi selgus, et paar triivib lahutuse poole ja väidetavalt sai neile saatuslikuks Kanye kummaline käitumine.