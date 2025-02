KLÕPS | Tõeliselt sensuaalne naine! Kelly Sildaru tähistab sünnipäeva kauni kaadriga

Kõigi silme all üles kasvanud Kelly Sildaru tähelend on olnud vinge, ent isiklik teekond traagiline. Kunagise imelapse ande, sära ja meeletu töökusega kaasnenud tiitleid on ähmastanud keerukad peresuhted. Filmiprodutsentide Helen Lõhmuse ja Leana Jalukse täispikk dokumentaalfilm „Kelly: kellegi teise unistus“, mis esilinastus mullu oktoobris, avas Kelly vaimse manipulatsiooni tagamaad ja tema teekonna sellest paranemisele. Dokumentaal „Kelly: kellegi teise unistus“ on ETV eetris täna õhtul kell 22.10.