FOTO | Peaminister Kristen Michal kohtus Tommy Cashiga: kohvisõpradel on ka nüüd oma laul

„Kohvisõpradel on ka nüüd oma laul. Edu Eurovisionil, Tommy Cash,“ kirjutas Michal oma Instagrami postituse juurde.

Kristen Michal sõnas Eurovisionile minevale Tommy Cashile, et juhul, kui muusik peaks võitma, lubas peaminister mõelda, kus siis lauluvõistlus toimuma peaks. „Ta (Kristen Michal - toim) ütles, et ta juba mõtleb selle peale, mida peab ehitama ja ma ütlesin talle, et palun hakka arvutama juba ette, juhul kui Eurovision on 2026. aastal siin. Samamoodi oli mul Eesti Lauluga: ma lubasin, ma tegin. Ma ei vaadanud sellest lahingust edasi, ei olnud nii, et see ei ole midagi, ma võtsin seda ikka tõsiselt,“ ütles Cash.