Eesti Laulul viimaseks jäänud Tuuli Rand: ma võitsin sellelt teekonnalt rohkem, kui oleksin osanud ette kujutada!

„Noh, mis ma oskan öelda… kui keegi peaks teadma, kuidas teha grand entrance ja grander exit, siis see olen ilmselt mina,“ viskas Tuuli Instagramis enda üle nalja.

Ta jätkas: „Aga naljad naljadeks – see kogemus oli lihtsalt metsik. Olla laval ja näha, kuidas minu unistus korraks tõesti tiivad sai, oli midagi uskumatut - tundsin end nagu superstaar ja nägin välja nagu Nike jumalanna oma kõige magusamas unes!“

Tuuli sõnul oli kogu see Eesti Laulu kogemus tema jaoks midagi enamat kui lihtsalt võistlus. „See oli õppetund, kasvamine, vabanemine. Mõnikord ei mõõdeta võite numbrites ega kohtades. Mõnikord peitub võit selles tundes, kui sa astud lavale, hingad sisse selle hetke ja tunned – ma olen siin, ma olen mina ja see on minu aeg,“ nentis ta.