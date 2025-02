Telesaade peab jätkuma! Lahku läinud Tuuli Roosma ja Arbo Tammiksaar seiklevad taas koos

Uus tõsieluline ja inspireeriv kogupere saatesari „Vaprad ja moodsad“ jälgib noore ettevõtliku perekonna Kristiine Lään-Vantsi ja Virko Vantsi teekonda New Yorki moenädalale, kuhu ühee modellina võetakse kaasa ka sisekujundaja ja sisulooja Merlin Miido. Kolme väikese lapse, eduka moebrändi Haruu ja poolelioleva majaehitusega žongleerivad Kristiine ja Virko on loonud oma unikaalse maailma. Nende elu keerleb stilistika, inseneritäpsuse ja spirituaalsuse ümber, mis viib neid ka Tallinnast Sri Lankale. Oskuslikult tasakaalustavad nad äri ja perekonna ekstreemsetes tingimustes – beebiga kolimine, džungliseiklused, katastroofid enne suurhetki – kõik selle nimel, et täita oma unistused. Saade näitab moemaailma pingelist telgitagust ja seda, kuidas töö ja pereelu kokku sobivad, kui kõik on kaalul. Kristiine ja Virko pere rõõme ja muresid ning teekonda New Yorgi moelavale näeb alates 13. märtsist, neljapäeviti kell 20:30..