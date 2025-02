KLÕPS | Endiselt suurepärases vormis! Kunagine tennisetäht Serena Williams nautis pisitütrega kuuma rannailma

Hiljuti sattus Williams avalikkuse tähelepanu alla, kui ta astus üles Kendrick Lamari Super Bowli sõu ajal tantsijana. Tennisist oli kaadris vaid mõned sekundid, kuid juba see oli piisav, et fännides elevust tekitada. Nimelt oli Williams aastate eest suhtes räpimaailma superstaari Drake’iga, kes nüüd Lamariga muusikalisel sõjajalal on. Ka Super Bowli vaheajal toimunud sõu ajal esitas Lamar Drake’ile inspireeritud diss-lugu „Not Like Us“.