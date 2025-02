FOTO | Saskia Alusalu pärast kaheaastast pausi jääl: mäletan ikka veel, kuidas uisutada

„Pärast kaks aastat kestnud pausi jäält avastasin üllatusega, et mäletan ikka veel, kuidas uisutada. Veel enam üllatas see, et sain üht kursust juhendada. Ootamatu tagasitulek ja päikseline veebruar sai hästi veedetud!“ kirjutas Alusalu Instagramis.

Saskia Alusalu lõpetas 2021. aastal tippsportlase karjääri.„Mul on olnud au ja kohustus, aga eelkõige suur rõõm ja võimalus esindada Eesti riiki spordialal, mida armastan ja mille teenimisele olen seni end maksimaalselt pühendunud,“ sõnas Alusalu pressiteate vahendusel.

Mullu aprillis kirjutas Õhtuleht, et Alusalu ja tema ettevõtjast elukaaslane Mark Luts läksid lahku. „Elan siin üksi ja ma ei ole enam Markiga suhtes, aga meil on palju ühiseid tuttavaid ja püüame saada hästi ja sõbralikult läbi.“

Saskia ja Marki suhe tuli avalikuks 2020. aasta esimestel päevadel. Toona oli kiiruisutaja alles 25-aastane ning ta polnud varem oma eraelust avalikult rääkinud. Kroonikale soostus ta kinnitama, et on eduka ettevõtjaga suhtes ning lausus muigvel sui, et see võis olla juba umbes 12–13 aastat tagasi, kui ta Marki esimest korda märkas. Nimelt kuulub Mark tuntud spordiperekonda. Tema isa on kauane Valga kooli juht ja hinnatud kergejõustikutreener Raimond Luts, kes oli ühtlasi odaviskaja Magnus Kirdi esimeseks treeneriks. Raimondi tütar Kristel oli aga aastaid abielus näitleja ja lavastaja Ain Mäeotsaga, kellega tal on neli last.

Saskia vastas toona toimetusele saadetud ühisavalduses koos Markiga, et iga suhte eesmärk on hoida kooslust värskena elu lõpuni. „Kuidas kõik välja kukub, seda näitab juba nii aeg kui ka elu,“ seisis toona kirjutatud artiklis. Nüüdseks on teada, kuidas see kõik välja kukkus.

Põgusalt oli Mark Luts oma ettevõtmiste ja naiste vallutamisega juba tähelepanu ka varem pälvinud. Näiteks viis aastat enne Saskiaga suhtesse astumist oli Mark saatjaks lauljatar Eda-Ines Ettile. Sama kiiresti, kui Luts Etti kõrvale maandus, ta sealt ka haihtus. See oli seltskonna­analüütikutele ootamatu lops, kui 2015. aasta jaanuaris Ettiga aega veetnud ja pildile jäänud Luts ilmus juba mõni kuu hiljem Tiina Talumehe moesõule koos oma endise kallima Annaga.