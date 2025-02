Koplist maailmastaariks. Tommy Cash teenis alles kümme aastat tagasi sissetulekut muru niitmisega

Eesti Laulu võitnud Tommy Cash, kodanikunimega Tomas Tammemets (33) oli võistlusjärgsel pressikonverentsil küllaltki sõjakas. Kroonika ajakirjaniku küsimuse, et rahvusvaheliste fännide arvates polnud tema lugu ega lavašõu tommycashilik ja šokeeriv, artist katkestas. „Räägime sellest kohe!“ teatas Cash poole küsimuse pealt. „Sellest päevast, kui see lugu („Espresso macchiato“ – toim.) välja tuli, ma lugesin nii paljusid kommentaare oma nii-öelda fännidelt, kes ütlesid: „See ei ole Tommy Cashi lugu!“ See lugu oli järgmisel päeval igal striimingplatvormil number üks – Spo­tifys, iTunesis, Youtube’is, Youtube Musi­cus. Eelnevad Tommy Cashi lood polnud seda saavutanud.“

Tommy Cashi sõnul polegi Eurovi­sion selleks, et mõelda nagu Tommy Cash: „Eurovision on Eurovision – siin on omad reeglid, see on oma loomaaed. Heas mõttes. Siin peab teistmoodi mõtlema.“ Artist lisas, et „Espresso macchiato“ pole kirjutatud spetsiaalselt Eurovisioni jaoks: „Laul sündis naturaalselt.“