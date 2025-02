VIDEO | Püksid panid plehku! „Star Warsi“ legend pidi otse-eetris rinda pistma iga staari õudusunenäoga

Paar päeva tagasi toimunud BAFTAdel oli teiste seas kohal ka näitleja Mark Hamill, kes õhtu viimast auhinda üle andis. Kui Hamill auhinda ja nominente tutvustas, juhtus aga midagi ootamatut: tema püksid ei seisnud enam seal, kus peaksid – need vajusid kiiruga alla.

Internetis levivast videost on näha, et olukord tekitas Hamillis suurt ärevust, kuid ta suutis seejuures professionaalseks jääda ning samal ajal, kui ta „Parima filmi“ auhinna tutvustamist jätkas, sakutas ta oma püksid tagasi üles.

Independent vahendab, et kohalolevad inimesed olid juhtunust imestunud. „Nad pöördusid üksteise poole suurte silmadega, nagu tahaksid öelda, kas see just päriselt juhtus?“ kirjutab väljaanne. Kõnepult varjas küll Hamilli püksid ja aluspüksid kaamerasilmade eest, kuid filmimaailma nimekad tegelased, kes istusid küljel, nägid kõige hästi pealt, ega teadnud, mida öelda.