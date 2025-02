Eesti Laulul võiduta jäänud Ant: mõistsin, kui keeruline võib olla leppida tulemusega

„Soovin südamest tänada kõiki, kes mind toetasid! Teie hääled, head soovid ja usaldus tähendavad mulle ääretult palju. Ilma teieta poleks sellel kõigel mõtet. Aitäh! Samuti suur tänu kõigile, kes selle projekti juures olid - te teate ise, kes te olete - ja ma olen lõputult tänulik teie panuse eest. Teiega koos tehtud teekond on olnud eriline!“ kirjutas Ant Instagramis tehtud tänupostituses. Ant lisas, et Tommy Cash esindab Eestit suure au ka pühendumisega.

„Praegu tunnen, et vajan veidi aega, et hingata ja taastuda. Selle aja jooksul võtame oma tiimiga hetke, et tagasi vaadata ja analüüsida, mida saaksime tulevikus veelgi paremini teha. Aga üks on kindel - uus peatükk saab olema veelgi vägevam! Näeme peagi!“