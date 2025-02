Segadus Tommy Cashi videoga. Fännid otsivad YouTube’ist Eesti Laulu võiduesitust, ERR viitab aga Cashi muusikavideole

Tommy Cashi videot puudutav saaga sai alguse juba mõned päevad tagasi. Esmalt algas see Eurovisioni ametliku YouTube’i kontoga. Veel paar tundi pärast Eesti Laulu finaali lõppu oli Cashi esitus ilusti Eurovisioni kanalil olemas. Vaid poole tunniga oli see saanud tuhandeid vaatamisi.

Pühapäeva hommikuks oli see aga kadunud. Väidetavalt oli video enne kadumist kogunud juba üle 100 000 vaatamise. Need, kes olid veebilehe ette jätnud, said teate: „Video ei ole saadaval. Video on privaatne.“ Samuti ei tulnud see otsingu kaudu välja.