Kate pani oma sõna maksma: tema ja Williami lapsed ei võta osa võikast sajanditepikkusest kuninglikust tavast

Kuningliku autori Tom Quinni sulest on ilmunud uus raamat „Yes Ma’am – The Secret Life of Royal Servants“, mis heidab valgust kuninglikule perekonnale ja neid teenivate abiliste elule. Muu hulgas selgub raamatust, et Walesi printsi Williami ja tema abikaasa printsess Catherine’i lapsed jäävad eemale traditsioonist, mis on kuninglikus perekonnas pikalt olnud.