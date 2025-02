Sõprus läbi! Taylor Swift ei suhtle enam teda skandaali tõmmanud näitlejast sõbranna Blake Livelyga

Filmis „Ei iial enam“ peaosi mänginud Blake Lively ja Justin Baldoni on juba kuid konfliktis olnud. Detsembri keskel sai nende kisma uue pöörde, kui asjasse segati ootamatult popstaar Taylor Swift, kes on olnud aastaid Blake’i hea sõbranna. Toona andis Justin Blake’i vastu sisse hagi, kus süüdistas näitlejannat ja tema abikaasat Ryan Reynoldsi laimamises ja väljapressimises.

Justin süüdistas Blake’i selles, et too kaasas Taylori asjasse selleks, et teda ära kasutada ja saavutada filmi tootmise üle kontroll. Väidetavalt oli Justin kutsutud Blake’i New Yorgis asuvasse katusekorterisse, kus Ryan ja Taylor olid kohal olnud ja rääkinud entusiastlikult sellest, kui heaks oli Blake stsenaariumi oma ümberkirjutamisega teinud.