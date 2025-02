VIDEO | Rõõmuhõisked ja juubeldamine: kohus leidis, et räppar A$AP Rocky pole relvaga seotud kuritegudes süüdi

Rockyle esitati süüdistus 2022. aastal. Kui kohus oleks leidnud, et ta on eelpool toodud kuriteos süüdi, oleks räpparit oodanud kuni 24 aastane vanglakaristus. Kohtuprotsessi ajal eitas Rocky kõiki süüdistusi.

Eile ehk teisipäeval tegi kohus oma otsuse. Pärast neli nädalat kestnud kohtuprotsessi sai vandekohus reedel juhtumi endale arutamiseks. Selle nädala esmaspäeval nad USA püha tõttu ei kohtunud ning teatasid oma otsusest teisipäeval. Vandekohus leidis, et Rocky ei ole kuritegudes süüdi.

Otsuse teatavaks tegemise järel rõõmustati kohtusaalis suurelt - rõõmuhõisked vallutasid kohtusaali. Rocky hüppas ja kallistas inimesi kohtusaalis. „Aitäh teile kõigile, et mu elu päästsite,“ lausus ta kohtusaalis.

Rocky advokaat Joe Tacopina kommenteeris kohtuotsust lähemalt. „Oleme tänulikud vandekohtule, kes selle juhtumi läbi nägid. Me ütlesime esimesest päevast saati, et ta on süütu,“ sõnas Tacopina.