Kiirusta! Raadio Star FMi Pärnu suvepeole saab vaid mõned päevad erihinnaga pileteid soetada

Eile kuulutati välja, et peol astub ülesse ka Terminaator . Terminaator on Eesti rokkbänd, mis sai alguse Tallinna 10. Keskkoolis. Jaagup Kreem hakkas tegema bändi 1988. aastal, õppides siis 7. klassis. Enam kui 33 tegevusaasta jooksul on Terminaator välja andnud 10 stuudioalbumit, kaks kogumikku ja kaks kontsertsalvestist, kirjutanud muusika kahele muusikalile ning võitnud kahel korral Raadio 2 aastahiti valimise.

Täna lisandus esinejate hulka Púr Múdd ja Grete Paia. Púr Múdd on Eesti tantsumuusika ansambel, mis loodi 2015. aastal. Liikmed on Joonatan Siiman ja Oliver Rõõmus. Nad on välja andnud väga edukaid singleid mida on kuulatud miljoneid kordi nii Spotifys kui ka YouTube’is. Koos Grete Paiaga astuvad nad Pärnus lavale ja esitusele tulevad kõik Púr Múddi suurimad hitid.