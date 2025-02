Hispaania linn kaalub Meghan Markle’i kohtusse kaevata: hertsoginna brändi logo sarnaneb linna vapiga

Meghan Markle otsustas veidi aega tagasi oma luksusbrändi American Riviera Orchard ümber nimetada. Nüüd kannab see nimi As Ever, kuid Hispaanias hertsoginna brändi nime muutust hästi vastu ei võetud ning seal seisab kogu tema ettevõtmine plagiaadisüüdistuse taga.

Nimelt sarnaneb Meghani uue brändi As Ever logo Hispaania Mallorcal asuva väikelinna Porreresi vapiga. Kaks kujutist on teineteisega äärmiselt sarnased: mõlemal on kujutatud palmipuu koos kahe linnukesega. Kui Meghani logo on mustvalge, siis linna vapp on värviline.