Ecuadori loodusjõud LARA KLART tuleb Eestisse!

Mõned artistid on mängumuutjad, pioneerid ja tõelised loodusjõud: selline on ka veebruaris Eestit külastav Lara Klart (USA / Artcore Records). Tema tee rahvusvaheliseks staariks on olnud täis julgeid otsuseid, raskusi ja järeleandmatut soovi luua ning tuua kuulajani parim versioon endast. Tulevane DJ puutus muusikaga kokku juba väga varases eas, kuna kogu Lara perekond oli musikaalne. Kuid naise vanem õde oli see, kes tutvustas Larale nii popmuusikat, hiphoppi kui ka paljusid muid stiile – pungist rokini. Kuueteistaastaselt hakkas Lara käima kohalikel reividel ja tegutsema promootorina, kuni 2014. aastal Mehhikosse kolimiseni, et alustada omaenda DJ teekonda.

Mexico Citys võttis naine DJ-tunde ja leidis kiiresti residendikoha tuntud Poe Clubis. Lara kinnitab, et tema tõeliseks kooliks oligi igaõhtune ülesastumine klubis, kus õppis tõeliselt seda peent kunsti, kuidas tantsupõrand pidevalt inimestest täis hoida. Just DJ-puldi taga töötades kujunes välja ka naise unikaalne sound, milles Lara segab kokku kompromissitut sirgjoonelist techno’t ja erinevaid sensuaalseid eklektilisi helisid.

Esimesed singlid „Liar“ ja „Bipolar“ produtseeris Lara 2017. aastal juba Miamis, kuhu oli kolinud, et teha järgmine samm oma DJ-karjääris. Sellest ajast alates on naine järjekindlalt avaldanud uut muusikat ja esinenud üle kogu maailma, kaasa arvatud USA ning Euroopa suuremates linnades. Klart on jaganud neil esinemistel põhilava ka selliste elektroonilise muusika suurkujudega nagu Tiesto, Alesso, Charlotte De Witte ja paljud teised. On tõeline lotovõit, et Lara Klart on otsustanud esineda ka Tallinnas!