Mehe jälgedes telesse: Taavi Immato elukaaslasest saab Kanal 2 eetrinägu

Meelelahutusmäng „Kas lööme käed?“ jõudis esmakordselt Eesti televaatajateni 2023. aasta lõpus. Toona täitis saate assistendi rolli Jaak Joala lapselaps Carmen, kuid nüüd on ta välja vahetatud modell Pille-Riin Piho vastu. Kanal 2 poolt saadetud pressiteatest selgub, et tegemist on 30-aastase modelli teledebüüdiga.

Möödunud sügisel figureeris pidevalt teles ka Pille-Riini muusikust elukaaslane Taavi, kes osales „MasterChef Eesti“ kuulsuste hooajal. Lõpuks jäi Shanoni ninamees teisele kohale, alistamatuks jäi 5Miinuse räppar Kohver.

Lõbus telemäng „Kas lööme käed?“ alustab reedel 21. veebruaril kell 20.00.

Taavi (36) ja Pille-Riin (30) on elukaaslased olnud juba üle viieteistkümne aasta. Nende armulugu algas romantiliselt. Põltsamaalt pärit kaunitar jäi Taavile publiku seast silma 2009. aasta sügisel Shanoni Tartu kontserdil. Kevadel esines bänd taas Tartus ja jälle märkas laulja saalis blondi iludust. Ta püüdis Pille-Riini pärast kontserti rahva seast üles leida, kuid see ei õnnestunud ning kaunitari leidmiseks pidi Taavi sotsiaalmeedias detektiivitööd tegema. Hiljem on Taavi tunnistanud, et kohtudes arvast ta, et 15-aastane Pille-Riin on vanem.

Hiljutises intervjuus Õhtulehega uuriti lauljat, et kuhu on jäänud pulmad ja lapsed? “Siis, kui on õige aeg,“ muheles mees.