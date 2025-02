KLÕPS | Vanus on vaid number! „Sõprade“ näitleja Courteney Cox näitas kadestamisväärset bikiinikeha

Sarjas „Sõbrad“ Monicat kehastanud näitlejanna Courteney Cox on otsustanud aja maha võtta ja suundunud puhkusele. Päikesekiiri läks ta püüdma koos 20-aastase tütre Coco Arquettiga Austraaliasse.

Sel nädalal märgati Courteneyt ja ta tütart Sydney rannas. Näitlejanna oli riietunud musta tooni bikiinidesse ja näitas rannas kadestamisväärset bikiinivormi, kui merevees end jahutamas käis. Courteney nahk oli sile ja ta ei näinud teps mitte 60-aastane välja. Oma juuksed oli ta sättinud lihtsasse patsi.

Tema tütar Coco kandis värvilisi bikiine ja eelistas rannaliival päevitada, vahendab Daily Mail.

Courteney pole varjanud, et on aastate jooksul oma välimust lasknud täitesüstidega tuunida. Ta leidis, et läks minevikus ilusüstidega hoogu ja kahetses seda.

Courteney lausus, et ilusüstide tegemine ongi kõige suurem iluaps, mis ta eales teinud on ja oli tänulik, et täitesüstide mõju igavesti ei kesta. Samas rääkis ta, et intensiivsel ilusüstide tegemiste perioodil ei taibanud ta, kuidas ta tegelikult ja võõraste inimeste jaoks välja näeb. „Sa vaatad peeglisse ja näed enda jaoks hea välja. Sa ei saa aru, milline sa teiste jaoks välja näed,“ lausus ta.

„Sõprade“ staar avaldas, et sai peagi aru, et on lasknud end liiga palju süstida ning pidi minema süstitud täidist eemaldama. „Jumal tänatud, et see on võimalik. Ma keerasin enda välimuse tuksi ja nüüd sain õnneks süstide mõju tagasi pöörata,“ ütles näitlejanna.