Nicole Kidmani ja Keith Urbani kodu Beverly Hillsis langes pikanäpumehe ohvriks

Ameerika Ühendriikides Los Angeleses on juba mõnda aega toimunud ärevust tekitav röövimislaine, mille ohvriks on langenud kuulsad ja tuntud inimesed. Nüüd on bande leidnud endale järgmise ohvri. Abielupaar Nicole Kidmani ja Keith Urbani kodu langes nädalavahetusel pikanäpumehe ohvriks.