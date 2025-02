Kristel Mardisoo meenutab aega Tanel Padari elukaaslasena: naeratus oli alati näol, isegi kui sees toimus midagi muud

Mardisoo (36) tunnistab värskes intervjuus, et talle meeldib, et inimesed pöörduvad tema poole tema enda pärast, mitte ei küsi esimese asjana, kuidas elukaaslasel läheb. „Kõik, mis toimub avalikkuse silme all, on veidi teistsugune, kui igapäevaelu ja tihti tuli olla kellegi kõrval nii-öelda pluss üks, kes oli rambivalguses,“ sõnab Mardisoo nüüd.

Ta tunnistab, et naeratus oli alati näol, isegi kui sees toimus midagi muud. „See on üsna väsitav – naeratamine on lihtne, aga kui hing ei toeta, on see mõnikord raske. Sellele perioodile tagasi vaadates usun, et see oli minu valik ja osa minu elust, mis on andnud mulle hindamatud kogemused ja õppetunnid. Ma ei kahetse seda, sest iga etapp ja samm on toonud mind siia, kus täna olen,“ tõdeb ta.