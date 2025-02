„Halvad harjumused surevad aeglaselt.“ DJ ameti maha pannud Alari Kivisaar naaseb puldi taha

Alari Kivisaar otsustas aastate eest, et paneb DJ ameti maha. Viimasel ajal on ta aga teinud mõned ülesastumised DJ puldi taga ning nüüd on neid raadiohäälel veelgi plaanis.

Nõudlust Kivisaare pidude järele on, kuigi ta ei ole 20 aastat oma pidusid korraldanud. „Mõtlesin, et miks ka mitte, sest ma nüüd täiskohaga ei tööta,“ lisas ta veel teisegi põhjuse, miks ta nüüd rohkem DJ-na taas üles astuda soovib.

Kivisaare sõnul on hea DJ omaduseks just see, kui ta oskab rahvast ja ruumi lugeda. „Oluline on mängida õigeid laule õiges järjekorras,“ kommenteeris ta. „Sellest võib kogu pidu täielikult muutuda.“