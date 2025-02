Grindi sünnipäevapidu lükkub kurva sündmuse tõttu edasi. „Soovin olla kodus, et toetada oma ema ning pere sel raskel ajal“

Grindi 14. sünnipäevapeo peaesineja Luude selgitab, miks ta 21. veebruaril Eestisse tulla ei saa. „Sain just teada oma isa ootamatust lahkumisest. Ta oli esimene inimene, kes mulle muusikat tutvustas, ja minu parim sõber - soovin olla kodus, et toetada oma ema ning pere sel raskel ajal,“ vahendavad korraldajad Luude sõnumit oma Instagramis.

Sünnipäevapeo uus toimumiskuupäev on 10. mai ja see toimub Kultuurikatla asemel Krulli kvartalis. Näib, et esinejate seas võib toimuda ka muudatusi.